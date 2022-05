Un vicino di casa si sarebbe rifiutato di dargli una sigaretta. Per questo un 44enne di Augusta (in provincia di Siracusa) lo ha prima insultato pesantemente e poi lo ha minacciato con un martello. A richiedere l'intervento di una volante del commissariato è stata la stessa vittima. Il 44enne è stato denunciato per il reato di minacce aggravate dall'uso di un martello.