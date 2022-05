La Dia ha eseguito un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale misure di prevenzione nei confronti di un pregiudicato di Tortorici, condannato nell'ambito del processo Mare Nostrum in quanto affiliato ad associazione mafiosa tortoriciana e per tentata estorsione e furto aggravato. Oggetto della confisca è stata una villa a Torrenova, in provincia di Messina.