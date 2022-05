Due uomini e una donna sono accusati di essere autori di diversi furti con spaccata ai danni dei commercianti di Siracusa. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale aretuseo. I tre sono tutti pregiudicati: gli uomini, entrambi 30enni, sarebbero stati gli autori materiali dei furti; mentre la donna, 25 anni, avrebbe fatto da palo.

L'indagine ha riguardato nove colpi, tra bar, sala scommesse, rivendite di tabacchi. I tre avrebbero preparato un alibi, nel caso fossero stati fermati dalle forze dell'ordine, dichiarando di dover accompagnare la donna in ospedale, in quanto in stato di gravidanza. Per sfondare le vetrine sono stati usati almeno due scooter rubati. Il giudice ha disposto il trasferimento in carcere per gli uomini, mentre la donna dovrà rispettare l'obbligo di dimora con permanenza in casa durante l'orario notturno.