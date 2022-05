Sfida a due a Canicattini Bagni. Nel comune del Siracusano scende in campo l'ex primo cittadino e attuale presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta (che è anche il vicepresidente dell'Anci Sicilia) che in questi ultimi cinque anni ha lasciato il testimone alla sindaca uscente Marilena Miceli. A sfidarlo sarà lo stesso candidato che cinque anni fa era uscito sconfitto: l'avvocato Danilo Calabrò. Sul terzo nome di cui si era vociferato lungamente, con tanto di manifesti di Forza Canicattini appesi in un immobile in pieno centro cittadino, pare non si sia trovata la quadra.