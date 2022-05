Un ragazzo di 19 anni originario di Canicattì , in provincia di Agrigento, ha perso la vita a causa di un incidente stradale lungo la statale 123 Naro-Campobello di Licata . Il giovane, come raccontato da Grandangolo Agrigento, era alla guida del mezzo. Con lui anche tre amici, due ragazzi e una ragazza.

La dinamica del sinistro non è chiara ma, forse durante un sorpasso, la macchina su cui viaggiava il 19enne si è scontrata con una Fiat Punto e una Opel Corsa, con a bordo una famiglia. Sul posto il 118 e i carabinieri. Il 19enne è stato trasferito in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Sette le persone ferite.