Nuovi sbarchi a Lampedusa. Sono 168 i migranti arrivati nella notte sull'isola delle Pelagie, dopo essere stati intercettati dalla guardia di finanza a bordo di barchini a circa 18 miglia dalla costa. A bordo si trovavano anche donne e bambini. I migranti sono di nazionalità marocchina, tunisina, egiziana, sudanese ed etiope.

In un caso un barchino di circa dieci metri è riuscito a raggiungere in maniera autonomamente cala Croce. I migranti sono stati fermati dai finanzieri. Per tutti, una volta completato l'iter di somministrazione dei tamponi anti-Covid, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.