Due fratelli lentinesi di 19 e 26 anni sono stati fermati perché ritenuti responsabili del tentato omicidio di un uomo. Almeno quattro colpi di pistola calibro 7,65, con due proiettili che hanno sfiorato la vittima alla mano e alla schiena, sono stati esplosi sabato sera nel quartiere Sopra Fiera di Lentini, nel Siracusano. I due fratelli sono accusati anche di detenzione illegale di arma clandestina e di sostanza stupefacente.

Stando a quanto raccontato dalla vittima agli agenti della squadra mobile del commissariato di Lentini, gli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite dopo un'aggressione. In mezzo alla strada sono stati ritrovati anche i bossoli dei colpi esplosi. Oltre all'arma, in un garage nella disponibilità dei due fratelli, sono stati trovati anche decine di cartucce e sostanza stupefacente. I due, che in un primo momento si erano resi irreperibili, sono stati trovati dai poliziotti in una casa dove sono stati rinvenuti anche 2,3 chili di marijuana.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il movente del tentato omicidio sarebbe il furto di un’autovettura commesso alcuni giorni prima. Entrambi i fratelli sono stati portati in carcere dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.