La polizia ha eseguito due fermi nei confronti di due fratelli di Letini, nel Siracusano , accusati di tentato omicidio per aver esploso almeno quattro colpi di pistola calibro 7,65 indirizzati a un uomo, che sarebbe stato sfiorato da due proiettili alla mano e alla schiena. L'uomo, trasportato all'ospedale di Lentini , non sarebbe in gravi condizioni. Gli agenti del commissariato sono riusciti a risalire ai due che avrebbero compiuto il gesto per dissidi personali.

Il fatto è avvenuto ieri ed è seguito a un altro episodio criminale, in un salone da barba di via Conte Alaimo. La vittima, seduta in poltrona, è stata circondata da sette uomini armati di pistole e, dopo le minacce, è stata colpita con il calcio di pistola alla testa. In questo caso gli investigatori ritengono che l'atto intimidatorio sia riconducibile alla gestione delle piazze di spaccio.