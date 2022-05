Una rissa a colpi di coltelli da cucina . Per questo sono stati denunciati tre uomini - di 30, 40 e 56 anni - che, per vecchi rancori dovuti a dissidi familiari , sabato pomeriggio sono passati dalle parole ai fatti. A intervenire in via Livorno ad Avola (nel Siracusano) sono stati gli agenti del commissariato che hanno notato un assembramento di persone. A terra c'era un uomo con delle ferite da arma da taglio alle mani e al fianco .

Chiamato il personale del 118, il ferito è stato accompagnato in ospedale. Lì i poliziotti hanno trovato un altro uomo con ferite di arma da taglio al collo e alle mani. Quest'ultimo si era allontanato da via Livorno con la propria auto all’arrivo degli agenti. I tre uomini sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata, lesioni personali e minacce gravi.