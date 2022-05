Quel che rimane dell'ex caserma della guardia di finanza di Punta Bianca, nell'Agrigentino, è a rischio crollo. «Si tratta di una situazione che noi segnaliamo da anni - affermano gli attivisti dell'associazione ambientalista Mareamico - Adesso è il demanio, che è il proprietario dell'edificio ad avvertire che c'è un imminente pericolo e chiede al Comune di Agrigento di impedire l'accesso nell'area, mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l'ex caserma».