Sopra i tetti delle case per tentare di sfuggire ai poliziotti con addosso un bottino di circa 20mila euro . Così tre uomini di 30, 31 e 32 anni sono stati bloccati e arrestati agli agenti del commissariato di Augusta che erano stati allertati dagli abitanti della zona che avevano notato i tre entrare in una casa in via Megara .

Sopra i tetti delle case per tentare di sfuggire ai poliziotti con addosso un bottino di circa 20mila euro. Così tre uomini di 30, 31 e 32 anni sono stati bloccati e arrestati agli agenti del commissariato di Augusta che erano stati allertati dagli abitanti della zona che avevano notato i tre entrare in una casa in via Megara.

Informati che i proprietari dell'immobile erano fuori per il fine settimana, i tre si sono introdotti nell'abitazione per portare via gioielli e oggetti preziosi. Mentre erano in azione, uno di loro si è affacciato dalla finestra e ha visto i poliziotti. Così è iniziato l'inseguimento sui tetti delle case concluso, intorno alle 4 di questa mattina, quando gli agenti hanno trovato i tre nascosti in un casotto su un terrazzo. La refurtiva è stata interamente recuperata e sarà riconsegnata ai legittimi proprietari.