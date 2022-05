Da venerdì scorso a Sciacca , in provincia di Agrigento, si erano perse le tracce del 44enne Amedeo La Rosa . Oggi pomeriggio è stato ritrovato il suo cadavere sulla via Cansalamone, nella parte sottostante un viadotto che collega il centro abitato con la contrada Perriera.

La procura ha aperto un fascicolo d'indagine e, per il momento, nessuna ipotesi non è esclusa. Il fratello della vittima fino a questa mattina ha pubblicato un appello su Facebook rivolto avesse informazioni utili per le ricerche del fratello ancora disperso.