Un turista romano di 66 anni è rimasto ferito durante un'escursione ad mentre si trovava nell'isola di Alicudi. L'uomo, che non era in grado di proseguire il cammino a causa della ferita alla gamba, sanguinava copiosamente. L'ambiente in cui si trovava non permetteva l'immediato soccorso del personale Alpino Speleologico a terra.