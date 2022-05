La sentenza del T ar di Catania non ha accolto i ricorsi presentati contro la realizzazione dell'impianto di biometano - utile a trasformare le biomasse in energia - in contrada Bellamagna, a Pozzallo, cittadina del Ragusano. Dopo la decisione del tribunal e amministrativo regionale si è espresso il sindaco Roberto Ammatuna . «Da alcuni cittadini perviene la richiesta di rendere nota la posizione dell'amministrazione comunale in merito all'impianto - scrive in una nota il primo cittadino - La posizione, senza se, senza ma, e senza nessun tipo di tentennamento, è contrarissima . Così come la quasi totalità dei cittadini di Pozzallo».

La sentenza del Tar di Catania non ha accolto i ricorsi presentati contro la realizzazione dell'impianto di biometano - utile a trasformare le biomasse in energia - in contrada Bellamagna, a Pozzallo, cittadina del Ragusano. Dopo la decisione del tribunale amministrativo regionale si è espresso il sindaco Roberto Ammatuna. «Da alcuni cittadini perviene la richiesta di rendere nota la posizione dell'amministrazione comunale in merito all'impianto - scrive in una nota il primo cittadino - La posizione, senza se, senza ma, e senza nessun tipo di tentennamento, è contrarissima. Così come la quasi totalità dei cittadini di Pozzallo».

Davanti alla posizione del Tar, non ha accolto i ricorsi che contestavano la realizzazione dell'impianto, l'amministrazione è intervenuta nei ricorsi e in tutti i giudizi di appello «promossi dai principali ricorrenti». La posizione del sindaco è stata espressa anche in Consiglio comunale attraverso gli avvocati. «Abbiamo scelto la via più efficace e aderente a difesa degli interessi della comunità», ,ha chiosato Ammatuna.