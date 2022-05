Unieuro è una catena di negozi in cui è possibile acquistare piccoli e grandi elettrodomestici, dispositivi tecnologici, libri, Tv, Home cinema e molto altro. Il marchio si avvale anche del canale e-commerce con cui è possibile risparmiare con alcuni trucchetti assolutamente legali che richiedono solo un po’ di organizzazione. Vediamo insieme quali sono.

Black Friday, Cyber Monday e Single’s Day: occasioni per risparmiare

Queste ricorrenze sono davvero imperdibili per chi desidera risparmiare in vista del Natale, infatti i tre eventi avvengono a novembre. La cosa che è importante ricordare è che in realtà Unieuro come altre aziende non limita le promozioni alla specifica data in cui cade l’evento ma le estende alle settimane precedenti. La prima vantaggiosa occasione di risparmio si ha con il Single’s Day, tradizione che arriva dalla Cina e vanta molti proseliti anche nel nostro Paese.

È l’unica che ha una data fissa, l’11 novembre, dove i quattro uno (11/11), rappresentano la singletudine come alternativa alla festa della coppia. Il Black Friday è invece la nota ricorrenza firmata made in Usa che viene festeggiata il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, il Thanksgiving Day. Come altre grandi catene, anche Unieuro, per l’occasione, propone invitanti promozioni che saranno colte dai più veloci. Le offerte continuano poi anche il lunedì successivo, giorno del Cyber Monday, che chiude la rassegna di sconti. Per non farsi trovare impreparati il consiglio è di preparare una lista con gli articoli che interessano per poi essere tra i primi a ordinarli per portarseli a casa scontati.

Risparmia con i codici sconto Unieuro

Il metodo è semplice e collaudato, si tratta di utilizzare i codici sconto Unieuro (chiamati anche voucher, coupon e buoni sconto) e di applicarli prima del pagamento. I passaggi sono intuitivi, infatti bisogna solo inserire nel carrello l’articolo scelto, cliccare su “Vai alla cassa” e poi digitare la sequenza alfanumerica nella apposita casella. Lo sconto viene applicato automaticamente facendo diminuire la cifra da pagare ma, oltre al prezzo inferiore a quello di listino, possono anche esserci differenti vantaggi che comprendono le spese di spedizioni gratuite o altri benefici.

Lo sconto applicato può essere fisso oppure in percentuale: nel primo caso sarà una cifra che non dipende dal valore dell'articolo acquistato mentre con lo sconto in percentuale si avrà un beneficio economico maggiore perché proporzionato all’importo da spendere. I convenienti codici sconto non sono altro che i vecchi coupon che si ritagliavano dalle riviste, tradotti in formato digitale. Si tratta di attenzioni che l’Azienda dedica al cliente rendendo conveniente lo shopping e permettendo quindi di risparmiare.

Ma dove possiamo trovare questi sconti speciali?

Sicuramente installare l’App di Unieuro è un primo passo, infatti saltuariamente l’azienda invia dei codici sconto esclusivi ai scuoi utenti. Una lista di codici sconto Unieuro attivi possiamo trovarla sul portale Discoup.com che ogni giorno monitora centinaia di e-commerce a caccia del miglior sconto disponibile per i suoi utenti. Altre fonti attendibili possono essere la newsletter di Unieuro o i canali social dell’azienda.

Ricevi premi con l’iscrizione alla newsletter

La newsletter è il mezzo di comunicazione più comodo per chi desidera essere sempre aggiornato sugli ultimi arrivi, sulle promozioni e sulle offerte attive. In molti casi l’iscritto può ricevere anche preziose informazioni per campagne promozionali che durano pochi giorni o sui saldi finali.

Iscriversi è molto semplice e può essere fatto sia dal sito web che dallo smartphone, è sufficiente infatti inserire l’indirizzo di posta elettronica, i dati anagrafici e poi cliccare su “Iscriviti”. In poco tempo arriverà una e-mail con un link attraverso il quale si potrà confermare la registrazione. Nel momento in cui si attiva il servizio, gli aggiornamenti e i vantaggi delle promozioni arriveranno direttamente nella casella di posta. Sarà quindi ancora più importante tenere d'occhio la posta in arrivo!

Scopri i vantaggi del Programma Fedeltà: Unieuro Club

Anche Unieuro dispone di un Programma Fedeltà che premia gli utenti più assidui. Chi si iscrive al Programma riceve online la Carta Unieuro Club e ha la possibilità di accumulare punti facendo acquisti sia online che nel negozio fisico. Facendo shopping è possibile accumulare un punto ogni due euro spese.

Inoltre viene proposta la possibilità di accumulare punti con le simpatiche e divertenti attività Unieuro Club Superskills. Richiedere la carta è molto semplice: basta andare nello spazio dedicato al Programma Fedeltà e cliccare sul box “Richiedi Card”. Ottenuta la carta, questa potrà essere utilizzata nei negozi che aderiscono all’iniziativa: sono numerosi e non sarà un problema trovare quello preferito.

Non perdere le “Offerte a tempo”

Nel momento in cui si accede all’e-shop di Unieuro si scoprono alcune delle vantaggiose "Offerte a tempo", basta poi fare un clic su “Clicca qui” per vedere che la pagina si espande e compaiono numerose promozioni, interessanti qualunque sia il budget disponibile. Le proposte hanno sconti molto elevati e possono riguardare piccoli e grandi elettrodomestici, smartwatch, frigoriferi, microonde, scope elettriche e molti altri articoli dei migliori brand.

Ma da cosa dipendono gli sconti delle "Offerte a tempo"? In queste promozioni la scontistica è applicata in base a strategie aziendali che possono comprendere piani di marketing oppure essere concomitanti all’uscita di un nuovo modello. In ogni caso si tratta di opportunità da non perdere, soprattutto perché molti sconti sono alti.