Venticinque migranti sono stati salvati al largo delle coste trapanesi dalla Capitaneria di porto. Il natante, un gommone, si trovava in navigazione nel tratto di mare antistante Mazara del Vallo.

Un motopesca ha segnalato alla Capitaneria il rischio per le persone a bordo. Sul posto è arrivata una motovedetta che ha tratto in salvo uomini e donne. Le operazioni di sbarco si sono concluse in piena nottata.