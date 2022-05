Altri sbarchi a Lampedusa. La notte scorsa sono arrivati sull'isola dell'Agrigentino 142 migranti. Un gruppo di 22 persone, tutte di nazionalità tunisina, sono stati intercettati a otto miglia dalle coste da una motovedetta della guardia di finanza. A bordo c'erano anche tre minori.

Poco dopo, invece, in 120 sono sbarcati dopo essere stati soccorsi al largo dell'isola. Anche in questo caso l'intervento è stato della guardia di finanza. In seguito ai controlli anti-Covid, sono stati tutti trasferiti nell'hotspot che al momento contiene circa settecento persone. La capienza sarebbe di 250.