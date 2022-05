Aveva preso di mira un'aziana di 83 anni che stava passeggiando in via Ruggero Settimo, a Noto, in provincia di Siracusa. Prima le ha chiesto di dargli qualche moneta per comprare medicine alla figlia e poi, di fronte al rifiuto della vittima, l'ha sorpresa alle spalle infilando la mano nella borsa nel tentativo di rubarle il portafogli.