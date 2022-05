Sequestri di sostanze stupefacenti nel Siracusano. Un 40enne è stato arrestato per il reato di spaccio. Gli agenti della Squadra mobile gli hanno trovato a casa oltre quattro etti di hashish. La droga era già stata suddivisa in dosi e dunque pronta per essere venduta. La polizia ha sequestrato anche un bilancino e 370 euro, somma ritenuta provento dell'attività criminale.