Due uomini di 31 e 27 anni sono stati arrestati a Siracusa dalla polizia. Nei loro confronti l'accusa è di furto aggravato. Già noti alle forze dell'ordine, sono stati notati aggirarsi in un supermercato di contrada Targia .

Due uomini di 31 e 27 anni sono stati arrestati a Siracusa dalla polizia. Nei loro confronti l'accusa è di furto aggravato. Già noti alle forze dell'ordine, sono stati notati aggirarsi in un supermercato di contrada Targia.

Gli agenti li hanno attesi all'uscita dell'esercizio commerciale. Una volta sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una bottiglia di champagne e di una di vino, per il valore complessivo di trecento euro. L'autorità giudiziaria ha disposto per loro i domiciliari.