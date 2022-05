Un finale già scritto ma che ha comunque innescato la polemica . Oggetto del contendere il concorsone regionale per il potenziamento dei centri per l'impiego . Selezione per poco più di mille posti suddivisi in sei profili e due categorie. Nello specifico il mini-caso riguarda la pubblicazione della graduatoria dei candidati che potranno prendere parte allo scritto per il profilo della categoria D per la mansione di analista del mercato del lavoro. Gli ammessi, come scritto nell'elenco pubblicato dal Formez, sono in tutto 411 persone a fronte di 37 posti disponibili . Un numero decisamente basso rispetto alle migliaia che aspiravano a prendere parte alla selezione. Decisiva, come previsto nel bando in partenza, è stata la valutazione preliminare dei titoli di studio che imponeva un punteggio massimo di quattro punti, cioè quello raggiunto da tutti coloro i quali fanno parte della graduatoria pubblicata online ( Scarica il documento ).

Il bando prevedeva un punteggio da 0,20 a 2,50 in base al voto di laurea con il massimo previsto per chi ha conseguito il 110 e lode. Il resto del punteggio è composto da tutti gli altri titoli: dai 0,50 per i master universitari a 1,50 punti per i dottorati di ricerca e le specializzazioni. Un sistema che, secondo tanti tra gli esclusi, ha trasformato la selezione in un concorso a numero chiuso. Scenario che, proprio attraverso le pagine di MeridioNews, aveva già denunciato la NIdiL Cgil, categoria sindacale che rappresenta e tutela i lavoratori atipici.

«Si tratta di una grande ingiustizia - spiega al nostro giornale il segretario generale Andrea Gattuso - perché non viene data a tutti la possibilità di svolgere il test». Per i due profili della categoria C, invece, non era prevista nessuna valutazione preventiva dei titoli di studio. «Questa scelta - continua Gattuso - taglia fuori non solo centinaia di laureati ma anche diverse categorie tra cui quella dei Navigator. Lavoratori, quest'ultimi, con dei profili alti, lauree, e che hanno alle spalle tre anni di esperienza all'interno degli stessi Centri per l'impiego. Non potersi misurare con il test per loro è un controsenso».