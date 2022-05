La Sicilia orientale si tinge di rosa, ospitando la Quinta tappa del Giro d'Italia che vedrà il percorso di 175 chilometri partire da piazza università alle 11,30 per poi raggiungere Messina. Nei tratti interessati dal passaggio siciliano del Giro è prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli , eccetto quelli delle forze dell'ordine, mezzi di soccorso e quelli dell'organizzazione. A Catania i tratti che domani saranno chiusi alla circolazione, dalle ore 10 alle ore 14, è prevista la sospensione temporanea di via Etnea, da piazza Università a viale XX Settembre , via Angelo Litrico, via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Giuseppe De Felice, da via Guglielmo Oberdan a via Etnea, via Carond a via Umberto a via Zuccaro, viale XX Settembre, piazza Trento – carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga - carreggiata centrale, corso Italia - carreggiata centrale, piazza Europa, carreggiata ovest, da corso Italia a carreggiata Sud ed est. La chiusura riguarderà viale Africa - nel tratto che va da piazza Galatea a piazza Europa - viale Ruggero di Lauria, piazza Nettuno – carreggiata est, via Del Rotolo da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Anfuso, da via Porto Ulisse a viale Artale Alagona, piazza Mancini Battaglia, via Messina, da via Acireale a piazza Mancini Battaglia, piazza Giorgio La Pira – carreggiata sud, viale Ulisse – carreggiata sud, da via De Caro a via Acicastello, via Acicastello, via Antonino Caruso, via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale sulla strada statale 114.

La Sicilia orientale si tinge di rosa, ospitando la Quinta tappa del Giro d'Italia che vedrà il percorso di 175 chilometri partire da piazza università alle 11,30 per poi raggiungere Messina. Nei tratti interessati dal passaggio siciliano del Giro è prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli, eccetto quelli delle forze dell'ordine, mezzi di soccorso e quelli dell'organizzazione. A Catania i tratti che domani saranno chiusi alla circolazione, dalle ore 10 alle ore 14, è prevista la sospensione temporanea di via Etnea, da piazza Università a viale XX Settembre, via Angelo Litrico, via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Giuseppe De Felice, da via Guglielmo Oberdan a via Etnea, via Caronda via Umberto a via Zuccaro, viale XX Settembre, piazza Trento – carreggiata centrale, piazza Giovanni Verga - carreggiata centrale, corso Italia - carreggiata centrale, piazza Europa, carreggiata ovest, da corso Italia a carreggiata Sud ed est. La chiusura riguarderà viale Africa - nel tratto che va da piazza Galatea a piazza Europa - viale Ruggero di Lauria, piazza Nettuno – carreggiata est, via Del Rotolo da piazza Sant’Agata al Rotolo a piazza Nettuno, viale Artale Alagona, via Anfuso, da via Porto Ulisse a viale Artale Alagona, piazza Mancini Battaglia, via Messina, da via Acireale a piazza Mancini Battaglia, piazza Giorgio La Pira – carreggiata sud, viale Ulisse – carreggiata sud, da via De Caro a via Acicastello, via Acicastello, via Antonino Caruso, via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale sulla strada statale 114.

Con effetto limitato dalle ore 16:00 di martedì 10 maggio 2022 e sino alle ore alle ore 15:00 di mercoledì 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, in piazza Della Repubblica, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione, ; dalle ore 0:00 alle ore 14:00 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto i mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti strade: via Museo Biscari, lato sud, da piazza San Placido a via Landolina; via Landolina, lato est, da via Museo Biscari a via Vittorio Emanuele II; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a via Bianchi, lato sud; con effetto limitato dalle ore 0:00 alle ore 14:00 di giorno 11 maggio e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: viale XX Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra la via Etnea e piazza Trento, ed ambo i lati da piazza Trento a piazza Giovanni Verga; piazza Trento – carreggiata centrale, lato sud; piazza Giovanni Verga - carreggiata centrale, lato sud; corso Italia - carreggiata centrale, lato sud; viale Ruggero di Lauria, lato ovest-nord; piazza Nettuno – carreggiata est, lato ovest; viale Artale Alagona, lato ovest-sud; piazza Mancini Battaglia, su tutta la piazza; via Acicastello, ambo i lati; via Antonino Caruso, ambo i lati; via Messina, nel tratto tra la via Antonino Caruso e via Nazionale (Strada Statale 114), ambo i lati.

Il giro proseguirà toccando anche la zona Jonica, con la città di Giarre che acciglierà i ciclisti prima di raggiungere Messina. Mercoledì 11 maggio 2022 la città di Giarre sarà attraversata da una tappa del 105° giro ciclistico d’Italia, con partenza da Catania alle ore 11.30 e arrivo a Messina. A Giarre il passaggio del giro è previsto per le ore 12.00 circa, preceduta, qualche ora prima, da un’altra manifestazione a corollario. Al fine di consentire lo svolgimento di tutta la manifestazione in sicurezza ed evitare intralci alla circolazione e disagi agli studenti, ai dipendenti e ai docenti fuori sede, il sindaco, d’intesa con il Comando di polizia locale e con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche ha disposto l'ordinanza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, il Comando di Polizia Locale ha predisposto ordinanza di divieto di sosta per Mercoledì 11 Maggio 2022 sulla strada statale 114 nel territorio di Giarre, tratto da San Leonardello a Santa Maria la Strada, con divieto di transito temporaneo e divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dalle ore 9 e fino alla conclusione del passaggio della manifestazione ciclistica.

Chiusure al traffico anche a Messina. Nella città dello Stretto, in occasione della quinta tappa del Giro d’Italia che mercoledì 11 interesserò la strada statale 113: via Consolare Pompea, viale della Libertà, via Istria, piazza Castronovo, via Garibaldi (carreggiata ovest), corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata est), e arrivo in corrispondenza di piazza Unione Europea. Il servizio Mobilità urbana ha disposto limitazioni viarie al fine di evitare il congestionamento del traffico veicolare e garantire il corretto svolgimento dell’evento sportivo in termini di sicurezza per i corridori e per la carovana del Giro. La viabilità. Fino alle ore 24 di mercoledì 11, vigerà il divieto di sosta, lungo la via Garibaldi in entrambe le carreggiate, est ed ovest; e nei tratti compresi tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta, tra viale Boccetta e corso Cavour, sempre della via Garibaldi. Sarà poi vietata la sosta in tutta l’area di largo Minutoli; e su entrambi i lati delle vie Cavalieri della Stella, San Camillo, Gasparro, Pozzo Leone, via Argentieri, compreso il tratto di via Argentieri parallelo alla via S. Camillo, Consolato del Mare, Loggia dei Mercanti, compresa l’intersezione con le vie Argentieri e Colombo, entrambi i lati di via Colombo, il controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Università e corso Cavour, via Università e via Venezian, nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo. Inoltre, la sosta sarà vietata nell’area destinata alla fermata degli autobus turistici in corrispondenza del limite ovest di Piazza Duomo, nel tratto prospiciente al corso Cavour, e in tutta l’area di piazza Antonello; su entrambi i lati delle vie S. Agostino, tra XXIV Maggio e piazza Antonello e Oratorio della Pace, nel tratto compreso tra via S. Agostino e via della Munizione, e nell’area di parcheggio lato sud di pertinenza di Palazzo Zanca, accesso da via Consolato del Mare;

Dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 11, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada statale 113 dir, in via Consolare Pompea, viale della Libertà (carreggiata ovest-monte) nel tratto compreso tra i viali Annunziata e Giostra, via Istria, tutta l’area di piazza Castronovo, via Garibaldi (carreggiata ovest-monte) nel tratto compreso tra piazza Castronovo e corso Cavour, corso Cavour, via T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi, compresa la parte sud dell’area di piazza Pugliatti. Relativamente invece alla circolazione veicolare mercoledì 11 vigerà il divieto di transito, dalle ore 00.00 alle ore 24, lungo la via Garibaldi ed in particolare, nella carreggiata est (valle), nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; carreggiata ovest (monte), tra via San Camillo e via Loggia dei Mercanti (esclusa), e nel tratto compreso tra corso Cavour e viale Boccetta; mentre a partire dalle ore 8 alle ore 24, sempre su via Garibaldi, non è consentito il transito veicolare nel tratto compreso tra via Loggia dei Mercanti (compresa) e via T. Cannizzaro, prevedendo fino alle 12.30, per i veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord), la deviazione in via della Zecca, e sempre dalle 12.30 e per tutto il tempo necessario al passaggio della carovana ciclistica, per gli stessi veicoli provenienti da via C. Battisti (direzione di marcia sud-nord) sarà istituita la deviazione in via Maddalena.