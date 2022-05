Commercianti esasperati e cittadini preoccupati a Canicattì , in provincia di Agrigento, per l'inarrestabile escalation di danneggiamenti delle vetrine dei negozi per rubare il registratore di cassa.

Da diverse settimane, praticamente ogni notte, delle vetrine o delle porte a vetri di accesso alle attività commerciali di vario tipo vengono sfondate per rubare il denaro presente in cassa. Il più delle volte, i ladri non portano via la merce in esposizione ma soltanto i soldi che si trovano in cassa. In alcuni casi, il bottino è stato anche di diverse migliaia di euro.

Intanto, alcuni negozianti finiti del mirino hanno dovuto pagare anche un servizio di vigilanza notturna nell'attesa di sostituire la vetrina danneggiata. Commercianti e cittadini protestano facendo sentire la loro voce anche al sindaco Vincenzo Corbo. Stando a quanto ricostruito finora dalla forze dell'ordine ad agire sarebbe gli stessi soggetti già più volte segnalati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come l'obbligo di firma.