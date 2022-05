Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 31 e 27 anni, entrambi residenti a Siracusa, per il reato di furto aggravato. Gli investigatori avrebbero notato i due soggetti, già conosciuti alle forze di polizia per aver commesso in passato reati contro il patrimonio, aggirarsi con fare furtivo all'interno di un noto supermercato sito in contrada Targia.