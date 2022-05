La ristrutturazione dei vigneti per implementare nuove tecniche di gestione degli impianti e adeguare la produzione viticola alle esigenze del mercato. Punta a questi obiettivi il bando dell'Ocm Vino, la misura che concede finanziamenti e contributi ai produttori vitivinicoli. In Italia opera con bandi annuali emessi dal ministero per le Politiche agricole e da ogni Regione o Provincia autonoma, con contributi a fondo perduto dal 40 all'80 per cento. Ad annunciare la pubblicazione del bando è stato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale Toni Scilla .

La ristrutturazione dei vigneti per implementare nuove tecniche di gestione degli impianti e adeguare la produzione viticola alle esigenze del mercato. Punta a questi obiettivi il bando dell'Ocm Vino, la misura che concede finanziamenti e contributi ai produttori vitivinicoli. In Italia opera con bandi annuali emessi dal ministero per le Politiche agricole e da ogni Regione o Provincia autonoma, con contributi a fondo perduto dal 40 all'80 per cento. Ad annunciare la pubblicazione del bando è stato l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale Toni Scilla.

«La Sicilia vanta oggi, oltre che un inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico, anche un know how in fatto di biodiversità e sostenibilità - ha spiegato Scilla -. Con 40mila ettari è la prima regione in Italia per area agricola dedicata alla produzione biologica e integrata - ha continuato - In considerazione del forte orientamento del mercato nazionale e internazionale verso prodotti biologici tracciabili e processi sostenibili, sono stati introdotti punteggi per le produzioni biologiche e per le imprese che adottano processi produttivi sostenibili come la certificazione Sostain».

Nel bando, particolare attenzione è riservata ai progetti presentati nell'ambito delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, alle isole minori della Regione Siciliana e alla viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti.