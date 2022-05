Un 55enne è stato arrestato a Paceco, in provincia di Trapani, per minacce e maltrattamenti ai danni dei genitori. Le vittime sono anziane e sarebbero state costrette a subire ripetute vessazioni dal figlio. L'ultima occasione avrebbe visto protagonista l'uomo chiedere ripetutamente somme di denaro per l'acquisto di droga.