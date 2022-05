Costringeva lo zio disabile ad autorizzargli interventi sul proprio conto bancaro, arrivandogli così a sottrargli circa 450mila euro. I soldi poi sarebbero stati usati per comprare un immobile e diversi veicoli. Questa l'accusa rivolta dalla procura di Marsala nei confronti di un 37enne residente a Triscina, frazione marinara di Castelvetrano.

Nei confronti dell'uomo è stato disposto il sequestro dell'immobile, del vaore di 120mila euro. La procura indaga anche per maltrattamenti in famiglia e circonvenzione di incapace. Il 37enne, che al momento si trova in carcere, ha precedenti per spaccio di droga e altri reati.