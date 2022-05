Incendio la notte scorsa all'interno del porto di Trapani. Intorno alle 3 i militari della Capitaneria e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno coinvolto tre imbarcazioni che si trovavano ormeggiate ai pontili galleggianti.

Il fuoco è partito da una unità motore per poi propagarsi su due imbarcazioni a vela che si trovavano nei pressi. L'interno dei pompieri è avvenuto sia via terra che via mare. Il natante interessato per primo dal rogo è stato portato su una scogliera esterna al porto. Sono in corso le indagini per ricostruire la causa originaria delle fiamme.