«Arrivano importanti fondi dal Pnrr in favore dei Comuni siciliani, che consentiranno la realizzazione di nuove scuole nella nostra Regione». Lo ha annunciato la sottosegretaria all'Istruzione, la messinese Barbara Floridia. «In particolare, sono 14 gli enti locali in Sicilia rientrati in questa importante graduatoria e sono stati finanziati per quasi 60 milioni di euro in totale. Le risorse - ha aggiunto - potranno essere utilizzate per la sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l'obiettivo di creare strutture rinnovate, sicure, moderne, inclusive e sostenibili».