Il noto imprenditore agrigentino, re dell'eolico e uomo di sport, è morto poche ore fa all'ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato per alcuni accertamenti. Totò Moncada aveva 59 anni e sarebbe stato colpito da un'emorragia cerebrale. Moncada era anche patron della Fortitudo Agrigento, principale società di pallacanestro maschile della città. Non solo eolico e sport per Moncada: tra i progetti della Moncada Energy Group c'era anche l'interessamento riguardante due cave dismesse ad Agrigento.

Il progetto aveva la stessa denominazione di un altro su cui, in primavera, si era espressa la commissione tecnica della Regione dichiarando la necessità di sottoporlo a valutazione d'impatto ambientale. In quel caso, la società proponente era la M Rinnovabili, una delle due sequestrate dalla guardia di finanza lo scorso luglio nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta preferenziale in cui era coinvolto l'imprenditore agrigentino. Una questione che risale a luglio 2021 quando in ballo c'era il sequestro della ditta e l'arresto del manager - poi scampato perché il gip, attenendosi alla Cassazione, ha ritenuto fosse passato troppo tempo rispetto alla data in cui era stato presumibilmente commesso il reato per presunta bancarotta fraudolenta.