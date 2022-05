Arriva lo scirocco e puntualmente arrivano gli incendi. Un rogo di vaste dimensioni è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi ai piedi del monte Erice, tra Martogna e Sant’Anna, nel Trapanese. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto l’area alle spalle dell’ospedale Sant’Antonio Abate e la zona della funivia.

Più grave la situazione lungo la via Pola dove, in via precauzionale, sono state fatte evacuare le abitazioni. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile, la polizia municipale e gli operai del Comune. Chiusa al traffico la strada provinciale. La sala crisi della prefettura ha allertato l’aeronautica militare e, compatibilmente con le condizioni del meteo, da Poggio Renatico è già partito l'ordine di decollo per gli elicotteri dell’82esimo centro Csar di Birgi.

Un altro incendio è divampato in contrada Xitta, alle porte di Trapani. Il rogo, partite da un campo di sterpaglie, hanno aggredito un capannone del Mercatone Mobili. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, con l’ausilio della polizia per impedire il passaggio di veicoli nella strada che costeggia il fabbricato in fiamme. Sono in arrivo ulteriori rinforzi, tra pompieri e mezzi antincendio, dai distaccamenti di Alcamo e Marsala.