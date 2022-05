Gli stili educativi di Diana Baumrind identificano il diverso approccio adottato dai genitori nei confronti dei figli e meritano di essere conosciuti. Grazie ad essi infatti, ognuno può comprendere quali siano gli impatti delle scelte e dei comportamenti dei genitori sullo sviluppo emozionale e cognitivo dei propri figli. Se infatti la scuola continua a rappresentare un organo fondamentale per quanto riguarda l’educazione di bambini e ragazzi, sono soprattutto i genitori a fare la differenza . Le scelte che compiono vanno a influenzare la personalità dei figli e gli stili educativi di Diana Baumrind consentono di capire in che modo. Il blog di GoStudent ci offre degli spunti molto interessanti in merito, con approfondimenti mirati proprio su questi stili educativi.

Gli stili educativi di Diana Baumrind identificano il diverso approccio adottato dai genitori nei confronti dei figli e meritano di essere conosciuti. Grazie ad essi infatti, ognuno può comprendere quali siano gli impatti delle scelte e dei comportamenti dei genitori sullo sviluppo emozionale e cognitivo dei propri figli. Se infatti la scuola continua a rappresentare un organo fondamentale per quanto riguarda l’educazione di bambini e ragazzi, sono soprattutto i genitori a fare la differenza. Le scelte che compiono vanno a influenzare la personalità dei figli e gli stili educativi di Diana Baumrind consentono di capire in che modo.

Il blog di GoStudent: una risorsa per tutti i genitori

Gli stili educativi di Diana Baumrind: quali sono e come incidono sulla crescita dei figli

Gli stili educativi di Diana Baumrind sono tre (autoritario, autorevole e permissivo) ma successivamente ne è stato aggiunto un quarto (negligente) da alcuni psicologi dello sviluppo che hanno proseguito il lavoro della psicologa americana. Vediamoli brevemente e scopriamo in che modo influenzano lo sviluppo dei figli.

#1 Stile autoritario

Lo stile autoritario è caratterizzato da un eccesso di controllo, massima obbedienza ed

rispetto delle regole. Se queste vengono infrante, i genitori autoritari non adottano il

dialogo ma passano direttamente alla punizione generando nei bambini e nei ragazzi

un senso di ansia e frustrazione. I figli dei genitori autoritari possono andare incontro a

diversi problemi: insicurezza, scarsa autostima, timidezza, difficoltà nel relazionarsi con i

compagni, ribellione.

#2 Stile autorevole

Anche nello stile autorevole si pretende che le regole vengano rispettate, ma se ciò non avviene si adotta il dialogo anziché la punizione e si lascia ampio spazio ai ragazzi per esprimersi. Secondo la Baumrind, i figli dei genitori autorevoli crescono con una buona autostima ed una maggiore capacità di gestire lo stress, con un carattere sostanzialmente più equilibrato rispetto a quello dei figli con genitori dallo stile autoritario.

#3 Stile permissivo

Nello stile permissivo i genitori non impongono alcuna regola e non riescono a dire di no ai propri figli. Questi riscontrano diverse difficoltà: spesso non riescono a relazionarsi con gli altri e hanno problemi nel controllo del proprio comportamento.