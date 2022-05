Duecento grammi di hashish e marijuana nascosti in un anfratto nel terreno davanti all'abitazione a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Per questo è stato arrestato un 28enne pregiudicato canicattinese. A trovare la sostanza stupefacente, durante una perquisizione domiciliare all'alba di oggi da parte dei carabinieri insieme alle unità cinofile di Nicolosi (in provincia di Catania), è stato il cane Riley.