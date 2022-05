Un 51enne di San Biagio Platani e un 30enne di Casteltermini, entrambi in provincia di Agrigento, sono stati denunciati alla procura per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il primo, al momento della presentazione della domanda, era recluso nel carcere di Agrigento e quindi, stando alla normativa, non avrebbe potuto percepire il contributo economico.