Si è aperto con nuove richieste di costituzione di parte civile il processo sul sistema Montante bis che vede imputate 13 persone tra esponenti politici, ex assessori regionali, imprenditori e rappresentanti delle forze dell'ordine. I difensori persone offese - Salvatore Petrotto, Salvatore Iacuzzo e Giampiero Casagni - esclusi in udienza preliminare hanno deciso nuovamente l'ammissione di costituzione delle parti civili dinanzi al tribunale per il solo reato associativo. Nuove richieste sono state avanzate da parte dell'associazione Libera, Codacons, Industria Acqua Siracusana Spa.