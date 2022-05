Circa 400 migranti , soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalle navi Ocean Viking di Sos Mediteranee e dalla Geo Barents di Medici senza frontiere , sono ancora in attesa di un porto sicuro dove attraccare. «Ogni volta questo strazio di attesa», si legge in uno dei tanti commenti al post con cui le Ong hanno comunicato che ci sarà ancora da attendere.

Circa 400 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo dalle navi Ocean Viking di Sos Mediteranee e dalla Geo Barents di Medici senza frontiere, sono ancora in attesa di un porto sicuro dove attraccare. «Ogni volta questo strazio di attesa», si legge in uno dei tanti commenti al post con cui le Ong hanno comunicato che ci sarà ancora da attendere.

La Ocean aspetta al largo della Sicilia Occidentale con circa 290 persone a bordo, mentre la Geo Barents si trova nel Mar Jonio, tra Catania e Augusta, con altri cento migranti. «È angosciante restare in attesa dell'autorizzazione a sbarcare dopo aver visto la morte in faccia in mare - si legge nella nota - I passeggeri mostrano crescenti segni di stress psicologico. Assegnare presto un porto sicuro è un dovere legale e morale».

La metà dei profughi sono minori non accompagnati o persone fragili che hanno bisogno di cure immediate, come sottolineano i responsabili delle organizzazioni non governative.