Disposta la chiusura dello svincolo autostradale San Filippo sulla autostrada A20 in direzione di Catania, nel territorio di Messina. Il provvedimento è stato preso da Autostrade Siciliane su richiesta della polizia municipale e sarà in vigore fino alle ore 21 di lunedì 2 maggio.

L'interdizione è stata resa necessaria per consentire il ripristino della bretella in seguito ai danni causati da un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante martedì scorso, causando sversamenti. Prevista la scarifica e la bitumazione del manto stradale per un tratto di cento metri e la sostituzione di circa 36 metri di guardrail.