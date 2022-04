Un 44enne è stato denunciato a Pachino, in provincia di Siracusa, per i reati di lesioni e minacce aggravate. L'uomo è accusato di avere aggredito il titolare di un'azienda edile per cui aveva lavorato. La vittima è stata picchiata e minacciata con una bottiglia rotta per la decisione di non rinnovargli il contratto di lavoro.