Sono 13 le persone destinatarie di misure cautelari, accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina a mano armata e un tentativo di furto in un'abitazione. Cinque degli indagati sono stati condotti in carcere, quattro ai domiciliari, per altri quattro, invece, è scattato l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, svolte dai militari sono state svolte tra maggio e ottobre del 2020 e riguardano, nello specifico, episodi di spaccio di cocaina, marjuana e hashish avvenuti generalmente nella zona della stazione ferroviaria di Gela.