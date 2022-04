Rifiuti pericolosi da anni depositati all'interno della pre-riserva di Cavagrande del Cassibile , nel territorio di Avola. A lanciare la segnalazione sono gli attivisti di Respect Sicily, dopo avere raccolto la denuncia di un cittadino riguardante la presenza di una discarica di eternit in via Tangi.

Rifiuti pericolosi da anni depositati all'interno della pre-riserva di Cavagrande del Cassibile, nel territorio di Avola. A lanciare la segnalazione sono gli attivisti di Respect Sicily, dopo avere raccolto la denuncia di un cittadino riguardante la presenza di una discarica di eternit in via Tangi.

«La discarica esiste da oltre due anni. È una strada in cui passano vigili urbani, guardia forestale, privati», fa sapere Respect Sicily. Che poi comunica di avere comunicato il tutto sia all'ex Azienda foreste demaniali, gestore del sito, che al Corpo forestale della Regione Siciliana. Gli attivisti hanno anche presentato denuncia alla procura di Siracusa.

«Dalle foto satellitari e attraverso una stima comparativa della morfologia del territorio nonché

attraverso l’individuazione dei muretti a secco rivolti verso mare, è possibile che i rifiuti si trovino

nella parte alta di via Tangi anche se da foto satellitari sembrano individuabili laterizi ed altro

materiale ligneo raccolti in vari cumuli su tutta Via Tangi, fino alla sua terminazione a sud».