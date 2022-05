I sindaci siciliani dei Comuni di parlata galloitalica hanno formalizzato ieri a San Fratello (nel Messinese) una unione istituzionale, finalizzata a riunire simbolicamente le popolazioni di origine galloitalica. In Sicilia, infatti, è presente l'isola linguistica del galloitalico che raggruppa una serie di Comuni in cui si parla una lingua che testimonia ancora oggi i contatti tra i possedimenti normanni di Sicilia e l'antico marchesato del Monferrato in Piemonte, durante l'età normanna.