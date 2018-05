Sequestro preventivo da un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Vittoria, nel Ragusano, attivo nel settore della fabbricazione e commercializzazione di imballaggi per prodotti ortofrutticoli.

Il 2 maggio i finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno eseguito il provvedimento, individuando e sottoponendo a sequestro beni immobili e quote sociali per un valore di circa un milione di euro direttamente intestati all'indagato, o riconducibili a lui per interposta persona. Il sequestro preventivo, nella formula per equivalente, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa, che ha accolto la richiesta avanzata dalla locale Procura.

Il sequestro è conseguenza di un'indagine condotta dalle Fiamme Gialle iblee che ha permesso di contestare all’imprenditore l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzato all’indebita deduzione di costi e la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi fraudolente riferite agli anni 2014 e 2015. L’importo del sequestro corrisponde quindi alle imposte complessivamente evase sia in materia di imposizione diretta che in materia di imposta sul valore aggiunto.