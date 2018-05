Passo avanti nell'iter burocratico che dovrebbe portare alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana sull'autostrada A18, all'altezza di Letojanni. Il Consorzio per le autostrade siciliane (Cas) comunica che è arrivato anche il nulla osta del Corpo forestale sul progetto ideato dalla Protezione civile regionale, che prevede la realizzazione di due gallerie ai piedi dello smottamento verificatosi a ottobre del 2015.

«Il nulla osta dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste - si legge in una nota del Cas - comporta l’attuazione delle opere progettuali, la realizzazione delle opere di captazione, coinvolgimento e smaltimento delle acque di deflusso superficiale e di smaltimento delle acque di infiltrazione, il trasferimento del materiale terroso proveniente da escavazioni in discarica autorizzata o riutilizzandolo secondo specifiche norme, lo stesso per il materiale da demolizione di eventuali fabbricati o corpo stradale in discarica o in impianti di recupero di materiali».

Nei giorni scorsi era arrivato anche il via libera da parte del ministero per le Infrastrutture. Parere reso necessario poiché l'autostrada, pur essendo gestita dal Cas, è di proprietà dello Stato.