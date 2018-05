Dal «Torneo di Waterpolo per tutti», fino all’assemblea degli ordini degli avvocati del Mediterraneo, passando per le «Giornate dell’Agricoltura di Valledolmo», il torneo «Summerbasket» di Trapani, la Sagra del Pistacchio di Bronte, il World Festival on the beach di Mondello e il Primo Maggio di Comitini. Ammontano a oltre 270mila euro, in tutto, i contributi concessi dalla presidenza dell’Assemblea Regionale a enti e associazioni per eventi culturali nel territorio siciliano. Sono già 86, le voci di spesa da inizio legislatura al 27 aprile, corrispondenti ad altrettanti contributi elargiti dal primo inquilino di sala d’Ercole, Gianfranco Micciché. Si tratta di fondi nella disponibilità del presidente, che può destinare risorse limitate (fino a poche decine di migliaia di euro) a enti o associazioni che ne facciano richiesta direttamente in Assemblea o via mail all’indirizzo gabinetto.ars@pec.it.

Scorrendo l’elenco, c'è un contributo al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ragusa per l’organizzazione dell’Assise degli ordini degli avvocati del Mediterraneo che ammonta a 15mila euro, mentre cinquemila euro sono destinati all’associazione di tradizioni popolari Tradizionando di Cianciana, in provincia di Agrigento, per la festa di San Giuseppe. Stessa somma anche alla Pro Loco di Prizzi, in provincia di Palermo, per organizzare la Settimana Santa, mentre l’associazione Sicicon Valley di San Cipirello nel Palermitano ha ricevuto tremila euro per organizzare la Sicicon Expo 2018. E ancora, cinquemila euro al Nuovo Gruppo Equestre di Erice, in provincia di Trapani, per il Palermo Arabian Horse Club, mentre la Fondazione degli Archi di Comiso, nel Ragusano, ha ottenuto diecimila euro per la kermesse che si terrà a Ragusa dal 15 al 17 giugno, dal titolo «A tutto volume - Libri in festa a Ragusa».

Seimila euro sono serviti, invece, all’associazione La Nuova Triskele di Palermo per un torneo di calcio sociale, mentre tremila euro ciascuno sono andati alle associazioni Art Revolution di Tremestieri, in provincia di Catania, e Top Competition di Torregrotta, in provincia di Messina, per l’organizzazione, rispettivamente, di un workshop fotografico e del «Secondo Slalom di Salice». Il contest Rock10eLode organizzato dall’associazione Ci Suono anch’io, inoltre, ha beneficiato di un contributo di cinquemila euro. Diecimila euro ciascuno sono andati all’Associazione ParlAutismo per una serata di beneficenza che si è tenuta lo scorso 6 aprile a Palermo, e al Comune di Capo d’Orlando per l’organizzazione della kermesse Little Sicily. Poco meno di trecentomila euro, in tutto, soltanto nei primi cinque mesi dall'insediamento dell'Assemblea regionale. La legislatura è ancora lunga.