Centottantamila euro. Ammonta a tanto il sequestro preventivo disposto dalla giudice per le indagini preliminari, Carmen Scapellato, nei confronti dei beni di Antonio Bianca, amministratore di Ser.Eco. srl, società siracusana che opera nel settore della depurazione delle acque di scarico dei complessi industriali.

Il provvedimento è stato disposto in seguito a un'indagine della procura di Siracusa che tramite la guardia di finanza ha effettuato accertamenti sul rispetto delle norme in materia fiscale. Dall'indagine è emerso che nel 2015, la società non ha versato all'erario 450mila euro di Iva, mentre 180mila euro è la somma non versata relative alle ritenute certificate per l'anno di imposta 2013.