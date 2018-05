Dopo essere stato scoperto mentre rubava un ciclomotore, ha reagito schiaffeggiando il proprietario, che però è riuscito a bloccarlo. È quanto accaduto la notte scorsa a Falcone, in provincia di Messina, dove un 15enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria.

I militari sono stati chiamati dal proprietario del mezzo, che poco prima aveva trovato il giovane all'interno del proprio garage. Il minore, stando alla ricostruzione dei carabinieri, era entrato dalla porta d'ingresso. Alla vista dell'uomo, lo ha aggredito colpendolo al volto, per poi scappare. Il proprietario però è riuscito a raggiungerlo e fermarlo. Il 15enne è stato dichiarato in arresto e trasferito in un centro di prima accoglienza di Messina, in attesa di essere sentito dai magistrati della procura per i minori peloritana.