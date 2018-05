Due autisti dell'Ast, società regionale di trasporti, sono stati scoperti in flagranza mentre rubavano il carburante dei pullman che avevano appena finito di guidare, trasferendolo in un'auto privata. Succede a Solarino, dove i due dipendenti, sorpresi dai carabinieri, sono stati arrestati. Per loro l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari.

Ieri i militari dell'Arma hanno assistito alla scena e sono intervenuti. I due autisti hanno travasato il carburante dal serbatoio di un autobus di linea a quello di un’auto privata al termine della corsa che collega i comuni di Siracusa, Floridia e Solarino. Una modalità operativa che sarebbe stata prassi da molto tempo. I due, entrambi avolesi incensurati di 43 e 48 anni, avrebbero approfittato di un momento in cui il mezzo di linea snodato era vuoto per svasare parte del gasolio del mezzo all’interno del serbatoio di un auto privata, pensando che la differenza di carburante non fosse notata.

Anche ieri pomeriggio, alle 14.30 circa, il pullman snodato si è fermato in corrispondenza di un’utilitaria che si era parcheggiata qualche minuto prima vicino l'accesso ad un fondo agricolo, lontana da occhi indiscreti. Questa volta però c’erano i Carabinieri ad aspettarli che hanno assistito a tutta la scena ed hanno dichiarato in arresto entrambi gli uomini per aver commesso il reato di peculato.