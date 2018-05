Una grossa frana lungo la strada panoramica dello Stretto di Messina ha reso necessaria la chiusura di un tratto di strada in direzione sud. Si tratta dell'arteria stradale che collega i villaggi della zona nord al centro città. Un'ampia porzione di terreno sabbioso è venuta giù dalla montagna tra le uscite di Fiumara guardia e Pace, restando al momento intrappolata nel muro di contenimento che sovrasta la strada.

C'è il rischio che il grosso quantitativo di terra si riversi sull’asfalto. Per questo il tratto compreso tra le due bretelle che conducono in via consolare Pompea è stato chiuso al traffico. Regolare, invece, la circolazione nella corsia verso nord. I tecnici della città metropolitana di Messina sono sul posto già dal primo pomeriggio e continueranno a lavorare anche durante la notte per riaprire l’importante arteria stradale che oltre a collegare i villaggi della zona nord al centro urbano, serve anche la facoltà di Ingegneria e l’ospedale Papardo. Sul posto è intervenuto anche il personale della protezione civile. Inoltre, per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operai la zona verrà presidiata dalla polizia metropolitana per tutta la durata dei lavori.