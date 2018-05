Incidente mortale ieri sera a Lentini, vicino all'ospedale. A perdere la vita è stato Alfio Emmi, 62enne bracciante agricolo originario proprio del paese siracusano. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Scordia a Lentini.

Emmi si trovava a bordo di una Mercedes guidata dal figlio di 36 anni. Per cause ancora da accertare l'auto si è scontrata con un autoarticolato. L'impatto è stato fatale per il bracciante agricolo.

Lievi ferite per il figlio e per il conducente del tir, medicati al pronto soccorso dell'ospedale lentinese. I rilievi per capire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Lentini. La Procura ha aperto un'inchiesta.