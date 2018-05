Classifica ridisegnata nel girone C di serie C, cosa che però non riguarda le parti altissime della graduatoria. È quanto ha stabilito il tribunale nazionale della Figc che, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inflitto nuove penalizzazioni per Matera, Siracusa e Akragas, estromettendo di fatto le prime due dalla zona play off e azzerando totalmente quei pochi punti che i Giganti avevano accumulato fin qui.

Le sanzioni sono arrivate come conseguenza di alcune mancanze rispetto a quanto stabilito dalla Co.Vi.So.C. Al Siracusa, che aveva già cinque punti di penalità, ne sono stati inflitti altri sei e adesso gli azzurri sono quattordicesimi (senza penalizzazioni sarebbero ottavi). Il Matera, che aveva già un handicap di -9, ha ricevuto altri dieci punti di penalità. Senza l’attuale -19, la squadra di mister Auteri sarebbe quarta a pari punti con la Juve Stabia che ne ha 54.

Se lucani e aretusei sono finiti fuori dalla zona play off (avrebbero rispettivamente 54 e 49 punti), l’Akragas, già retrocesso aritmeticamente da qualche settimana, è stato invece rispedito a quota zero. I biancazzurri avevano infatti accumulato finora 15 punti ed erano già stati penalizzati di nove punti. Oggi hanno ricevuto un nuovo -6, il che di fatto azzera il bottino dei siciliani. Come conseguenza indiretta di tutte queste penalizzazioni, però, c’è anche chi festeggia.

Si tratta di Casertana e Sicula Leonzio, rispettivamente ottava e nona in classifica, che possono celebrare l’accesso ai play off. I bianconeri hanno 46 punti, uno in più della Virtus Francavilla (decima classificata e attualmente ultima qualificata agli spareggi promozione) e quattro lunghezze in più del Bisceglie che invece è undicesimo. Insomma, per due siciliane deluse e penalizzate, c’è un’altra squadra isolana che può festeggiare un traguardo raggiunto.